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Saadet 100 bin imzayla aday çıkaracak

Temel Karamollaoğlu, verdiği bir röportajda partisinin Türkiye'de çok etkili olarak yer alacağını söyledi.

01.11.2017 - 13:46
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Saadet 100 bin imzayla aday çıkaracak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeni Malatya Gazetesi ve malatyahaber.com sitesine verdiği röportajda birçok konuya değinirken 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi için gerekli 100 bin imzayı toplayarak bir aday çıkaracaklarını açıkladı.

Karamollaoğlu röportajda, "Nereye gitsek büyük teveccüh var. Gelecekte Saadet Partisi’nin Türkiye politikalarında çok etkili bir unsur olarak yer alacağına inanıyorum." dedi.

Saadet 100 bin imzayla aday çıkaracak

AK PARTİ DİYE BİR ŞEY VAR MI?

Karamollaoğlu, "AK Parti ’de müzakere yok. Fikir paylaşımı yok. Türkiye’yi de bu hale getiriyorlar şimdi. Türkiye’de tek kişi var. AK Parti diye bir şey var mı? Bana göre yok. Bir kişi karar veriyor." şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili soruyu şu şekilde cevapladı:

"Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bunu zaten daha önce açıklamıştık. Mecliste grubumuz olmadığı için bir adayı parti olarak belirleme imkânımız yok ama biz 100 bin imza ile bir aday çıkaracağız. Tabanda şöyle bir hareketlenmenin farkına varıyoruz.

"NEREYE GİTSEK BÜYÜK BİR TEVECCÜH VAR"

Saadet Partisi’nin söylediklerine insanlar kulak kabartmaya başladı. Dinleme en önemli iştir. Dinlemeden, anlamadan, politikalarımızı bilmeden kimsenin bize teveccüh etmesi mümkün değil. Nereye gitsek büyük teveccüh var. Gelecekte Saadet Partisi’nin Türkiye politikalarında çok etkili bir unsur olarak yer alacağına inanıyorum. Mahalli seçimler ve genel seçimler birlikte olur veya genel seçimler öne alınabilir. Her halükarda AK Parti toparlanmaya çalışırken daha büyük hatalar yapmaya başladı. AK Parti’de müzakere yok. Fikir paylaşımı yok. Türkiye’yi de bu hale getiriyorlar şimdi. Türkiye’de tek kişi var. AK Parti diye bir şey var mı? Bana göre yok. Bir kişi karar veriyor. Bir kişi düşünüyor. Hiçbir ülke böyle gelişip kalkınamaz. Bu sistemin tekrar ele alınıp değiştirilmesi lazım. Ne kadar zeki olursa olsun, böyle bir yöntemle bir ülke yönetilemez."

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