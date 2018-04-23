Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Muhalefetin blok arayışı sürüyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI VE İTTİFAK

İkilinin görüşmesinde 24 Haziran 2018'de yapılacak seçim, cumhurbaşkanı adayı ve ittifak konuları konuşuldu.

Görüşme sonrası iki lider açıklamalarda bulundu.

"ORTAK ADAY SORUSU BU HAFTA SONU CEVAP BULUR"

Karamollaoğlu: "Güzel bir görüşme yaptık. Bu görüşmelerimiz haftaiçinde bir takım sonuçları olacak. Ceketinizi bile evden alıp çıkarken bile 15 20 dakikada yapmak var. 2-3 dakikada çıkmak var. İktidar kurumları zorluyor.

Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarını tebrik ettim. Potansiyeli olan bir İYİ Parti seçime girememe riski ile karşı karşıya kalacaktı. CHP jest yaptı demokrasiye katkı sağlamak adına İYİ Parti'nin seçime girememe riskini ortadan kaldırdı.

Güçbirliği, dirsek temasına ihtiyaç gördük. Ortak aday soruları bu hafta sonu cevap bulacaktır."





"SAADET PARTİSİ DEĞERLİ ADIMLAR ATTI"

Kılıçdaroğlu: "Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla verimli toplantı gerçekleştirdik. 25 Haziran'a gülen bir Türkiye ile uyanacağız. İYİ Parti'ye verdiğimiz destek... Biz elbette demokrasiyi destekliyorduk. Siyasi bir iktidarın özel bir çaba harcaması bizim içimize sindirebileceğimiz bir şey değildi.

Önümüzdeki seçimler bir partinin iki partinin sorunu değildir. Sorun Türkiye'nin sorunudur. Bu bağlamda Saadet Partisi'nin demokrasinin geliştirilmesi yönünde attığı adımlar son derece değerli adımlardır."

PM TOPLANTISI YARIN

CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği PM toplantısı yarın gerçekleşecek.