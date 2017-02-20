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Saadet masraf çıkacağı için kampanya yapmayacak

Hayırcı cephe referandum için kampanya yürütürken Saadet Partisi bir çalışma içerisinde olmayacak.

20.02.2017 - 13:50
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Saadet masraf çıkacağı için kampanya yapmayacak

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, il örgütü üyeleriyle birlikte Antalya Öğretmenevi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Karamollaoğlu, karmaşık bir dönemden geçildiğini, Türkiye'nin de yer aldığı bölgenin dışında yaşayanlar tarafından yeniden şekillendirildiğini söyledi.

Saadet masraf çıkacağı için kampanya yapmayacak

"MASRAF GETİRDİĞİ İÇİN KAMPANYA YAPMAYACAĞIZ"

Referandum öncesi tavır ve söylemlerin zamanla yumuşayacağını düşündüğünü anlatan Karamollaoğlu, siyasetçilerin buna mecbur olduğunu söyledi. 'Hayır 'oy vereceklerle ortak çalışmayacaklarını vurgulayan Temel Karamollaoğlu, "Kampanya yapmayacağız, çünkü masraf getiriyor ve ayrıca gerilimi artırıyor" dedi.

"ORTAMLAR HAYIR DEDİĞİMİZİ DİLE GETİRİYORUZ"

Karamollaoğlu, ayrıca "Ortamlarda 'hayır' dediğimizi dile getiriyoruz. Kimseyle bir araya gelip ortak bir çalışma yapmak istemiyoruz" diye konuştu.

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