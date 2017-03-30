taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,6466
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Saadet Öğretmen ödülünü Melania Trump'tan aldı

Saadet Öğretmen'e ABD’den "Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü" verildi.

30.03.2017 - 02:15
  1. Haberler
  2. Dünya

Türk öğretmen Saadet Özkan, İzmir'de cinsel istismar olayını ortaya çıkarmak için verdiği mücadeleden dolayı ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, "Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü"nü aldı.

Saadet Öğretmen ödülünü Melania Trump'tan aldı

Özkan, Menderes ilçesinde 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunulmasını ortaya çıkarması ve istismarda bulunan okul müdürünün yargılanmasını sağladığı için ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü"ne layık görüldü.

12 KADINA ULUSLARARASI CESARET ÖDÜLÜ

Bakanlık, First Lady Melanie Trump ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Thomas Shannon'un katılımıyla bir tören düzenleyerek "Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü" dalında ödül kazanan farklı ülkelerden 12 kadına ödüllerini verdi.
Özkan, ödülünü First Lady Melanie Trump'tan aldı. Törenden sonra konuşan Özkan, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinden aranmasıyla ödüle layık görüldüğünü öğrendiğini söyledi.

Saadet Öğretmen ödülünü Melania Trump'tan aldı

"BU OLAYI SİYASALLAŞTIRMADAN DEVAM ETTİM"

Bu süreç içerisinde çok mücadele verdiğini belirten Özkan, Türkiye'de kişisel gelişim uzmanlığı yaptığını belirtti. Türkiye'ye döndükten sonra tecrübelerini insanlara aktarmaya devam edeceğini belirten Özkan, şunları anlattı:

"Benim nasıl bir yol izlediğimi insanların bilmelerini istiyorum. Çocuklar siyaset üstü, herkes bunu anlasın. Bu olayı siyasallaştırmadan devam ettim. 'Çocuklar herkesin o yüzden birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız' dedim. STK'ların hepsinden destek istedim. Hepimiz bir aradaydık. Mahkeme süreçlerini doldurmamız lazım, çocukların yanında olmamız lazım. Aileler yalnız, aileler utanıyor ve çekiniyorlar. Utanması gereken varsa suçlu olmalı. Bizler bir arada ailelerle birlikte olmalıyız. Rehabilitasyonu sağlamalıyız. Rehabilite edilmemiş her çocuk tehlikede. İşte bunu değiştirirsek, değişimi başlatırız ve çocuklar rahat nefes alır."

Saadet Öğretmen ödülünü Melania Trump'tan aldı

Cinsel istismarda bulunan kızlara ve ailelerine de seslenen Özkan, "Benim kızlarımın anneleri mükemmel anneler. Türkiye'nin anneleri çocukları okusunlar diye her türlü uğraşı veriyorlar. Tarlada maydonoz ekiyorlar, marul ekiyorlar, afet geliyor belki kar geliyor ve herşeyi götürüyor ama onlar tekrar mücadele ediyor. Diğer çocuklara da yardım edeceğiz ve ben ömrün yettiğince sonuna kadar takip edeceğim." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü"nü insan hakları, insani yardım, kadına yönelik şiddet, cinsiyet eşitliği alanlarında mücadele eden kadınlar arasından seçiyor.

DİĞER ÖDÜL ALANLAR

Türk öğretmenin yanı sıra, bu sene ödülleri, Bangladeş'ten Sharmin Akter, Botswana'dan Malebogo Molefhe, Kolombiya'dan Natalia Ponce de Leon, Kongo'dan Rebecca Kabugho, Irak'tan Jannat Al Ghezi, Nijer'den Major Aichatou Ousmane Issake, Yeni Gine'den Veronica Simohun, Peru'dan Arlette Contreras, Sri Lanka'dan Sandya Eknelygoda, Suriye'den Carolin Tahhan, Vietnam'dan Nguyen Ngoc Nhu ve Yemen'den Fadia Najib Thabet aldı.

Saadet Öğretmen ödülünü Melania Trump'tan aldı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bitaksi rezaletinin görüntüleri

Bitaksi rezaletinin görüntüleri

94
FETÖ'cü askerin komik ByLock savunması

FETÖ'cü askerin komik ByLock savunması

7
Rusya'dan ABD'ye Irak tepkisi

Rusya'dan ABD'ye Irak tepkisi

5
Esenyurt'ta iki grup arasında çatışma: 3 yaralı

Esenyurt'ta iki grup arasında çatışma: 3 yaralı

6
Saadet Öğretmen ödülünü Melania Trump'tan aldı

Saadet Öğretmen ödülünü Melania Trump'tan aldı

0
Bağdat'ta bombalı saldırı: 15 ölü, 26 yaralı

Bağdat'ta bombalı saldırı: 15 ölü, 26 yaralı

0
Adana'da huzur operasyonu: 7 gözaltı

Adana'da huzur operasyonu: 7 gözaltı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM