taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2303
EURO
5,0594
ALTIN
178,89
PETR
74,9600

Saadet Partili anketçi: En müptezel şey sağcılık

GENAR Genel Müdürü Mustafa Şen, canlı yayında sağcılığa getirdiği tanımla stüdyodakileri güldürdü.

Detay Haber | 05.05.2018 - 05:03..
  1. Haberler
  2. Politika
Saadet Partili anketçi: En müptezel şey sağcılık

anketçi

CNN Türk'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında, yaklaşan seçimler ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce değerlendirildi.

Programın konuklarından GENAR Genel Müdürü Mustafa Şen, seçmenin oy verme kriterini anlatırken, siyasi tercihlerden çok ekonomik faktörlerin öne çıktığını savunarak, gösterdiği çan eğrisinde seçmenlerin sağ-sol şeklinde ayrılmasına karşı çıktı.

"DÜNYANIN EN MÜPTEZEL ŞEYİ SAĞCILIK"

Mustafa Şen konuyla ilgili, "Beni sağa koyuyorlar ama ben sağcı değilim ki. Dünyanın en müptezel şeyi olarak sağcılığı tanımlarım, hele bizim Türk sağcılığı.." sözlerini sarf etti.

Diğer konuklardan biri de "Ama Saadetçisiniz hocam, sağın en radikali" deyince stüdyodakiler gülüştü.

Mustafa Şen de "İşte bu sağ-sol kavramı, 200 yıllık bir saçmalık" diyerek karşılık verdi.

Saadet Partili anketçi: En müptezel şey sağcılık

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Süreyya Önder: İyi Parti'ye bel bağlayan CHP hata yaptı
HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP-İyi Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında kurulan 4'lü ittifakı değerlendirdi.
Erdoğan: Teknolojik bağımlılık yeni felaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda değerlendirmelerinin sorulması üzerine, teknoloji bağımlılığını "Yeni bir felaket diye tanımladı.
Hayati Yazıcı: Kılıçdaroğlu vekil olacağını bilse adaydı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, CHP'nin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı göstermesini yorumladı.
Erdoğan, Güney Kore liderinin tweetini paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in tweetini paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Teknolojik bağımlılık yeni felaket

Erdoğan: Teknolojik bağımlılık yeni felaket

59
Gazze'de bin 143 kişi yaralandı

Gazze'de bin 143 kişi yaralandı

40
Süreyya Önder: İyi Parti'ye bel bağlayan CHP hata yaptı

Süreyya Önder: İyi Parti'ye bel bağlayan CHP hata yaptı

22
Yemen ile BAE arasında Sokotra Adası gerginliği

Yemen ile BAE arasında Sokotra Adası gerginliği

8
Moody's Fransa'nın kredi görünümü yükseltti

Moody's Fransa'nın kredi görünümü yükseltti

15
Dünyadaki en işlek uçuş rotası açıklandı

Dünyadaki en işlek uçuş rotası açıklandı

6
Hayati Yazıcı: Kılıçdaroğlu vekil olacağını bilse adaydı

Hayati Yazıcı: Kılıçdaroğlu vekil olacağını bilse adaydı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM