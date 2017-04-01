Saadet Partili kadınlardan CHP’ye Hayır desteği

Saadet Partisi (SP) Konya İl Kadın Kolları Başkanı Fazilet Bütüner ve yönetim kurulu üyeleri CHP Konya İl Kadın Kolları Başkanı Nazife Demirhan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne yönelik referandum oylaması için 'Hayır' desteği verdi.

"BİZE MORAL OLDU"

Konya merkezli Pusula gazetesinin haberine göre, CHP Konya İl Kadın Kolları Başkanı Nazife Demirhan ziyaretten memnun olduklarını belirterek, “SP Konya İl Kadın Kolları Başkanı Fazilet Bütüner ve yönetim kurulu üyelerinin Hayır desteği ziyaretinden memnun olduk. Bize moral oldu. Ülkemizin geleceği, cumhuriyet ve kazanımlarına sahip çıkma anlamında SP’li kadın kollarının Hayır desteği anlamlıdır. Kendilerine referandum da ülkemizin geleceğine çıkma adına Hayır diyecekleri içinde teşekkür ediyorum.” dedi.

SAADETLİ BAŞKAN: "MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

SP Konya İl Kadın Kolları Başkanı Fazilet Bütüner de, “SP olarak ülkemizi gelecekte tehlikeye götürecek olan ve 16 Nisanda yapılacak olan referandum da hayır diyeceğiz. Her zaman Hayır’da hayır vardır diyerek, hep birlikte kadınlar olarak Hayır için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bütün kadınları ülkemizin geleceği ve huzura kavuşması için hayır demeye çağırırken, hayırda buluşalım diyorum.” şeklinde konuştu.

"CHP'NİN YOLU KUR'AN YOLU DEĞİL"

Bu arada görüşmeye CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da katıldı. Bozkurt daha önce AK Parti'yi eleştirmek için Kur'an'dan örnek verip, devamında bunun bir hata olduğunu "Kur'an'ın CHP'nin yolu olmadığını" söyleyerek gündeme gelmişti.

CHP'li Hüsnü Bozkurt'a göre Kur'an CHP için tehlikeli (ARŞİV VİDEO)