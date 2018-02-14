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Saadet Partisi aday çıkarmayacak

Temel Karamollaoğlu, 2019 yılında yapılacak seçimlerde ittifak içerisine girmeyeceklerini, kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 07:39..
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CNN Türk canlı yayınında Şirin Payzın'ın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programda, 2019 yılında yapılacak seçimler de masaya yatırıldı.

"KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmeler gerçekleştiren Karamollaoğlu, ittifaklara kapıları kapadı.

Karamollaoğlu, "Kimseyle ittifak içinde olmayacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız. Biz bir cephe oluşturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi aday çıkarmayacak

KAYIK İTTİFAKI

2019 yılında yapılacak seçimler öncesinde, CHP-HDP-Saadet Partisi ve İP arasında görüşmeler hız kazanmıştı.

AK Parti ile MHP arasındaki ittifaka karşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nitelendirmesiyle "kayık" ittifakı oluşturulabileceği ifade ediliyordu.

Kemal Kılıçdaroğlu da kendi kayıklarının demokrasi kayığı olduğunu savunuyordu.

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