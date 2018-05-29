Saadet Partisi Alevi oylarına göz dikti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında Madımak'ta yaşananların katliam olmadığını, insanların pencereleri açmadıkları için öldüğünü söyledi.

CHP HALA SESSİZ

CHP'lileri rahatsız eden bu açıklama, 24 Haziran'da yapılacak seçimler nedeniyle gündemde tutulmadı.

Yaşananların ardından Karamollaoğlu'ndan bir açıklama daha geldi.

"ALEVİLERDEN DESTEK ALACAĞIZ"

SP Lideri, yaşananların Madımak Oteli'nde yaşananlar nedeniyle kendisinden özür dileyenlerin olduğunu, Alevilerden ciddi şekilde destek alacaklarını söyledi.

Karamollaoğlu, "Bu dönemde de ben çok Alevi vatandaşımızla, hemşehrimizle karşılaştım. Hem özür dileyenler, hem destek vadedenler oldu. O kesimden ciddi bir destek alacağımıza inanıyorum. Çünkü artık iddiaların doğru olmadığı anlaşıldı." diye konuştu.

"PENCERELERİ AÇMADIKLARI İÇİN İNSANLAR ÖLMÜŞ"

Temel Karamollaoğlu, Madımak'ta yaşananlara ilişkin şunları söylemişti: "Katliam olarak vasıflandırmadım. Bu üzücü bir hadisedir. Bu, hakikaten çok acı olarak tarif edilir. Ancak; katliam demek kasıtlı olarak ben bu insanları öldürmek için yaptım denirse olur. Onun adı katliam olur. Ama orada bir hadise meydana gelmiş; oteldeki perdeler yakılmış, arabalar yakılmış.. Arkasında da ateş bacayı sarmış. İçerideki insanlar da pencereleri açmadıklarından dolayı insanlar ölmüş"