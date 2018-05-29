taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.525
USD
4,5834
EURO
5,3325
ALTIN
191,28
PETR
75,6400

Saadet Partisi Alevi oylarına göz dikti

Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran'da Alevilerden ciddi anlamda destek alacaklarına inandığını söyledi.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 07:40..
  1. Haberler
  2. Gündem
Saadet Partisi Alevi oylarına göz dikti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında Madımak'ta yaşananların katliam olmadığını, insanların pencereleri açmadıkları için öldüğünü söyledi.

CHP HALA SESSİZ

CHP'lileri rahatsız eden bu açıklama, 24 Haziran'da yapılacak seçimler nedeniyle gündemde tutulmadı.

Yaşananların ardından Karamollaoğlu'ndan bir açıklama daha geldi.

"ALEVİLERDEN DESTEK ALACAĞIZ"

SP Lideri, yaşananların Madımak Oteli'nde yaşananlar nedeniyle kendisinden özür dileyenlerin olduğunu, Alevilerden ciddi şekilde destek alacaklarını söyledi.

Karamollaoğlu, "Bu dönemde de ben çok Alevi vatandaşımızla, hemşehrimizle karşılaştım. Hem özür dileyenler, hem destek vadedenler oldu. O kesimden ciddi bir destek alacağımıza inanıyorum. Çünkü artık iddiaların doğru olmadığı anlaşıldı." diye konuştu.

Saadet Partisi Alevi oylarına göz dikti

"PENCERELERİ AÇMADIKLARI İÇİN İNSANLAR ÖLMÜŞ"

Temel Karamollaoğlu, Madımak'ta yaşananlara ilişkin şunları söylemişti: "Katliam olarak vasıflandırmadım. Bu üzücü bir hadisedir. Bu, hakikaten çok acı olarak tarif edilir. Ancak; katliam demek kasıtlı olarak ben bu insanları öldürmek için yaptım denirse olur. Onun adı katliam olur. Ama orada bir hadise meydana gelmiş; oteldeki perdeler yakılmış, arabalar yakılmış.. Arkasında da ateş bacayı sarmış. İçerideki insanlar da pencereleri açmadıklarından dolayı insanlar ölmüş"

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

504
Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

276
Trump'tan tutuklu FETÖ papazına: Seni kurtaracağız

Trump'tan tutuklu FETÖ papazına: Seni kurtaracağız

173
Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

146
Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerklik sözü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerklik sözü

100
Aydın'da köpeği ezen şoförün işine son verildi

Aydın'da köpeği ezen şoförün işine son verildi

29
Kediye paraşüt takıp pencereden fırlattılar

Kediye paraşüt takıp pencereden fırlattılar

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM