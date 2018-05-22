DGM hakimi Tanju Güvendiren SP'den aday oldu

Diğer partiler gibi Saadet Partisi de milletvekili adaylarının listesini YSK'ya teslim etti.

Eski Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı emekli Albay Tanju Güvendiren, Saadet Partisi'nin Ankara 1'inci bölgesinden 1. sıradaki milletvekili adayı oldu.

REFAH PARTİLİLERİ TUTUKLAMIŞTI

Aynı zamanda Askeri Yargıtay Onursal Üyesi olan Tanju Güvendiren, 28 Şubat sürecinde Ankara'da gözaltına alınan Aczmendiler hakkında tutuklama kararı vermiş ve Kudüs Gecesi'ni düzenleyen Refah Partili Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ve 9 kişiyi de tutuklayarak cezaevine göndermişti.