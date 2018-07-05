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Saadet Partisi ittifakı sonlandırdı

İyi Parti'nin ardından Saadet Partisi de Millet İttifakı'nın son bulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 05.07.2018 - 07:02..
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Saadet Partisi ittifakı sonlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında birleşen muhalefet partileri, alınan seçim hezimetinin ardından dağıldı.

Millet İttifakı adı altında buluşan partilerden İyi Parti, ittifakın sona erdiğini açıkladı. Bu açıklamadan saatler sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da ittifakın sona erdiğini ifade etti.

CHP kanadından "ittifak devam etmeli" yönünde mesajlar gelse de, Türkiye'yi yönetmeye kalkan muhalefet partileri ittifaklarını bile koruyamadı.

"İTTİFAK ÖMRÜNÜ TAMAMLADI"

Karamollaoğlu, "İttifak, genel seçimlerle ilgili bir konuydu. İttifak ömrünü o noktada tamamladı." diye konuştu.

Saadet Partisi ittifakı sonlandırdı

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