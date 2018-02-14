Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CNN Türk canlı yayınında Şirin Payzın'ın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programda, 2019 yılında yapılacak seçimler de masaya yatırıldı.

"KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmeler gerçekleştiren Karamollaoğlu, ittifaklara kapıları kapadı.

Karamollaoğlu, "Kimseyle ittifak içinde olmayacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız. Biz bir cephe oluşturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi kendi adayını çıkaracak ViDEO

ABDULLAH GÜL SORUSUNA NE DEMİŞTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı, 2019 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Abdullah Gül Bey kıymetli bir kardeşimiz, elbette aday olma ihtimali olur ama 'Şu anda adayımızdır' demek doğru olmaz. Fakat bu vasıflara uygun bir insan. Burada iki husus var; kendisi böyle bir noktada, 'Ben böyle bir teşebbüste bulunabilirim' diyebilir, demesi gerekiyor. İkincisi; diğer tarafta da onun seçilebileceği noktasında da sağlam bir kanaatin oluşması icap ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

KAYIK İTTİFAKI

2019 yılında yapılacak seçimler öncesinde, CHP-HDP-Saadet Partisi ve İP arasında görüşmeler hız kazanmıştı.

AK Parti ile MHP arasındaki ittifaka karşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nitelendirmesiyle "kayık" ittifakı oluşturulabileceği ifade ediliyordu.

Kemal Kılıçdaroğlu da kendi kayıklarının demokrasi kayığı olduğunu savunuyordu.