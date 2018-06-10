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Saadet Partisi'nde Demirtaş istifası

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun izlediği politika ve attığı siyasi adımlara, partililerden tepki gelmeye başladı.

AA | 10.06.2018 - 11:40..
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Saadet Partisi'nde Demirtaş istifası

saadet

HDP'nin terör suçundan tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a, CHP'nin ardından Saadet Partisi de sahip çıktı.

HDP'DEN SAADET'E GEÇİŞ

Demirtaş'ın bir an önce serbest bırakılmasını söyleyen Karamollaoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'den, Altan Tan'ı da partiye kattı.

24 Haziran sürecinde yaptığı açıklamalarla parti tabanını oldukça şaşırtan Karamollaoğlu'na, ilk tepki de Tokat'ın Zile ilçesinde Saadet Partisi İlçe Başkanı olan Serdal Akçay'dan geldi.

"BENİM LİDERİM ASLA OLAMAZ"

İlçe başkanlığı ve partisinden istifa ettiğini belirten Akçay, şunları kaydetti: "Yıllarca ülkemizde askerimizi, sivilimizi, polisimizi şehit eden, terör örgütlerine yandaşlık eden, propagandasını yapan Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını arzu ile bekleyen, ümit eden bir lider benim liderim asla olamaz. Sayın Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde de Diyarbakır'da Kürdistan kelimesinin kabul edilebilir olduğunu söylemesi bu da bizleri ayrıca üzmüş ve rahatsız etmiştir. Bu nedenle Saadet Partisi İlçe Başkanlığından, Sayın Temel Karamollaoğlu'nun Zile temsilciliğinden ve Sadet Partisi üyeliğinden istifa ediyorum."

Karamollaoğlu: Kürdistan kelimesine itirazım yok

Saadet Partisi'nde Demirtaş istifası

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