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Saadet Partisi'nde güçlü aday talimatı

Temel Karamollaoğlu, yerel seçimler "Ne oluyor?" dedirtecek adaylarla girilmesini istedi.

AA | 28.10.2018 - 12:14..
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Saadet Partisi'nde güçlü aday talimatı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimde oy potansiyeli yüksek, heyecan verecek, güçlü ve gündem oluşturabilecek adayların belirlenmesi için teşkilatlara talimat gönderdi.

Karamollaoğlu, 81 il teşkilatına gönderdiği talimatta, gelecek yıl 31 Mart'ta ayının sonunda yapılacak yerel seçim çalışmalarına yoğunlaşılmasını istedi.

NE OLUYOR DEDİRTECEK ADAYLAR...

Buna göre, aday seçiminde kişisel müracaatlar ile Aday Tespit Komisyonu'nun teklif ettiği isimlerin yanı sıra önceki dönem adayları da değerlendirilecek.

Yerel seçimde, oy potansiyeli yüksek, heyecan verecek, güçlü, "Ne oluyor?" dedirtecek, stratejik çalışma yapabilecek, gündem oluşturacak, ümit veren, kampanya çıkaracak ve bütçeli çalışacak adaylar belirlenecek.

Bu arada teşkilatlar, Karamollaoğlu'nun "Seçimde mutlaka kadın adaylar da çıkarılacak" talimatı çerçevesinde çalışmalara başladı.

Parti, oy potansiyeli bulunan ve başka partilerden aday olmuş, olmak isteyen, kazanmış ya da az farkla kaybetmiş güçlü isimlere adaylık teklifi götürecek, farklı partilerden adaylık istediği halde olamayan ancak oy potansiyeline sahip isimleri de değerlendirecek.

ADAYLIK FİYATLARI

Teşkilatın güçlü olduğu yerlerde teşkilat içinden en uygun ve güçlü isim aday gösterilecek, teşkilatın gücüyle kazanma ihtimali az görünen yerlerde ise kazanma potansiyeli bulunan adaylar aranacak.

Teşkilatlar, belirlenen aday kim olursa olsun sahiplenecek ve bu yönde çalışacak.

Parti, yerel seçimde adayların ödeyeceği "genel merkez katkı payı" rakamlarını da belirledi.

Büyükşehir belediye başkan aday adayı 2 bin 500 lira, il belediye başkan aday adayı bin 500 lira, yüz bin üstü seçmeni bulunan ilçe belediyesi için başkan aday adayları bin lira, yüz bin altı seçmeni bulunan ilçe belediyesi için başkan aday adayları 750 lira ve belde belediye başkan aday adayları da 500 lira ödeyecek.

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