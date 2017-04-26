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Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'nin başına geçeceği iddialarına ilişkin, "Bize gelen bir bilgi yok" dedi.

26.04.2017 - 16:02
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BİZE GELEN BİR BİLGİ YOK

Bir gazetecinin "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Saadet Partisi'nin başına geçeceği" yönündeki iddiaları sorması üzerine Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Bize gelen bir bilgi yok. Yalnız biz AK Parti'nin içerisinde bugüne kadar AK Parti'nin politikalarına destek veren arkadaşlarımızın, gördükleri bu yanlışlardan dolayı, öncelikle AK Parti içerisinde ciddi olarak bu işi düzeltecek bir tavra girmelerini temenni ederiz.

Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması

"KUCAĞIMIZ HERKESE AÇIK"

Faydalı olur, hayırlı olur. Ancak bizim kucağımız herkese açık. Bizimle beraber bu sahada bizim üslubumuzla, kavga etmeden, dik durarak ülke meselelerinin çözümünde bize destek verirlerse elbette memnuniyet duyarız. Bu arkadaşlarımızla da her zaman görüşmeye hazırız ve görüşürüz de."

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