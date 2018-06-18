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Saadet Partisi'nden bir terör istifası daha

Saadet Partisi Şırnak milletvekili adayı Zeki Begiş, partisinin teröre destek verdiği gerekçesiyle istifa ettiğini açıklayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer alacağını açıkladı.

AA | 18.06.2018 - 08:11..
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Saadet Partisi Şırnak milletvekili adayı Zeki Begiş, partisinin teröre destek verdiğini gerekçe göstererek, milletvekili adaylığından çekildi.

Begiş, yaptığı açıklamada, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun izlediği politikaları yanlış bulduğunu söyledi. Bu nedenle partisinden ayrılma kararı aldığını vurgulayan Begiş, şunları kaydetti:

Saadet Partisi'nden bir terör istifası daha

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA YER ALACAĞIM"

"Son zamanlarda partimin teröre verdiği destekten dolayı rahatsızlığımı ifade etmek istiyorum. İlçe başkanlığı görevimden ve milletvekilli adaylığından istifa ediyorum. Bu süreçten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacağım."

4. sıra milletvekili adayı Begiş, 8 yıldır Saadet Partisi İdil İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Öte yandan, Saadet Partisi İdil İlçe yönetiminin de aynı gerekçeyle partiden ayrıldığı belirtildi.

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