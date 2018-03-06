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Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, CHP ile de HDP ile de ittifak yapılabileceğinin sinyallerini verdi.

Haber Merkezi | 06.03.2018 - 07:38..
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Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

2019 yılında yapılacak seçimler öncesi siyasi partiler çalışmalarına hız verdi.

AK Parti ile MHP arasında Cumhur İttifakı konusunda mutabakata varıldı. CHP, HDP, SP ve İP kanadında da hareketlilik yaşanıyor.

CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde ekrana gelen Tarafsız Bölge programında partiler arasında devam eden ittifak görüşmeleri masaya yatırıldı.

Programın konuklarından Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, yol haritalarına ilişkin ipuçları verdi.

CHP-SP-HDP İTTİFAKI

AK Parti hükümetinin artık heyecanının kalmadığını savunan Aydın, seçim sonuçlarına göre bir ittifak kurmayı planlamadıklarını belirterek CHP ve HDP'ye açık kapı bıraktı.

Birol Aydın, "Bir araya geliriz. CHP, buyursun... HDP, buyursun... " dedi.

Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık VİDEO

Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

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