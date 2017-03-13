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Saadet Partisi'nden hükümete Hollanda tepkisi

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, "Bakan Kaya'nın Hollanda'ya gitme ısrarı doğru değildi." dedi.

13.03.2017 - 11:53
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Saadet Partisi'nden hükümete Hollanda tepkisi

Saadet Partisi'nden hükümete Hollanda tepkisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Hollanda'da Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na alınmayarak sınır dışı edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın merkezinde olduğu krizi, düzenlediği basın toplantısında şu sözlerle değerlendirdi:

"HOLLANDA'YA GİTME ISRARI DOĞRU DEĞİLDİ"

"Hollanda'nın, bu yakışıksız ve derin problemlere sebebiyet verecek tavrını doğru bulmadığımız gibi Dışişleri Bakanımıza yönelik tavra rağmen başka bir bakanımızın aynı gün Hollanda'ya gitme hususunda ısrarını da doğru bulmuyoruz. Zira bu ısrarcı yaklaşım bırakın diplomasiyi, kişisel münasebetlerde bile şahsiyeti zedeler ve oluşmuş krizi daha da derinleştirir.

"ÜLKEMİZİ BÖYLE BİR DURUMA SOKMALARINI TASVİP ETMİYORUZ"

Hükümet temsilcilerinin ülkemizi böyle bir duruma sokmaya sebebiyet vermelerini de tasvip etmiyoruz.

"YÖNETENLERİN BÖYLE BİR TAVIR ALMA HAKKI YOK"

Devlet yönetimi bilgi, hikmet, sağduyu ve akl-ı selim gerektirir. Bu itibarla devleti yönetenlerin hamasi konuşma ve duygusal tavır alma hakları yoktur.

"AKL-I SELİMLE HAREKET EDİN"

Attıkları adımlar, sadece kendilerinin şahsi ve siyasi tutumlarına tesir etmez. Bunun çok ötesinde etkileri olur ve bu durum büyük bir sorumlulukla hareket edilmesini zaruri kılar. Bu çerçevede gerek ülkemiz gerekse Avrupa ülkeleri yöneticilerini akl-ı selimle hareket etmeye davet ediyorum."

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