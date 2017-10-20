Saadet Partisi'nin gazetesi: Zina yasaklansın

Müftülere nikah yetkisi veren kanun tasarısı, CHP ve HDP'nin muhalefetine rağmen Meclis'ten geçti.

CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak olan kanun tasarısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlarak yürürlüğe girecek.

SAADET'İN GÜNDEMİ

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Saadet Partisi'nin gazetesi olarak bilinen Milli Gazete, farklı bir konuyu gündeme getirdi.

ZİNA SUÇ SAYILSIN

Müftülere nikah yetkisi verilmesini olumlu bir adım olarak gören gazete, zinanın aile yapısını bozduğunu bu yüzden zinanın suç sayılması gerektiğini yazdı.