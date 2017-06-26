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Saadet Partisi'nin HDP ziyaretinde Erbakan konuşuldu

Siyasi partiler arasındaki Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında CHP, DSP ve Saadet Partisi heyetleri, HDP'yi ziyaret etti.

26.06.2017 - 14:00
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Saadet Partisi'nin HDP ziyaretinde Erbakan konuşuldu

Saadet Partisi'nin HDP'ye yaptığı ziyarette, eski Saadet Partisi Genel Başkanı merhum Necmettin Erbakan anıldı.

DİYARBAKIR GÖREVİ

Diyarbakır'da 30 yıl müftülük yaptıktan sonra istifa ederek, siyasete atıldığını anlatan HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, "Erbakan'ın bıraktığı mirasa sahip çıkılması gerektiğini, bunun bazı mirasyediler tarafından tahribata uğradığı" değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi'nin HDP ziyaretinde Erbakan konuşuldu

"BU UFKU ERBAKAN HOCA AÇTI"

"Öğrencilik dönemimizde adalet, adil düzen bizi ayakta tutuyordu. Siyasi alanda da bu ufku Erbakan Hoca açmıştı." diyen Erdoğmuş, artık bu dini anlayışın içinin boşaltıldığını öne sürdü. Erdoğmuş, Saadet Partisi'nden bu mirasyedilere izin vermemesini beklediklerini söyledi.

Saadet Partisi'nin HDP ziyaretinde Erbakan konuşuldu

Ziyaretlerde Erdoğmuş konuklara, cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın sevgi ve selamlarını iletti.

Bayram ziyaretine gelen konuklara, çikolata ve çay ikram edildi.

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