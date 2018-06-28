Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

İstanbul'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

Gizem Karaca, eşiyle çıktığı tatilden güzel bir fotoğraf paylaşmak için yarım saat uğraştı.

24 Haziran gecesi sonuçların AA tarafından manipüle ediliğini iddia ederek seçimin ikinci tura kaldığını açıklayan CHP, kendini yalanladı.

Türkiye iPhone'a 10 yılda 7 milyar dolar (32 milyar tl) ödedi. Dünyada 11 yılda 1.3 milyar iPhone satıldı.

Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevli Alper Baycın, sokakta yürürken çantasını gasbetmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil’e yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle Irak sınırının sıfır noktasında askeri hareketlilik devam ediyor.

1 İstanbul'a su baskını ve dolu uyarısı İstanbul'da sağanak yağmur yağışı başladı. Gök gürültüleri altında sağanak yağışa teslim olan İstanbul için dolu uyarısı yapıldı.

2 Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 24 Haziran'da yapılan seçimleri Erdoğan'ın kazanacağını bildiğini ifade etti. Bayrakçı, "Üzerimde çok büyük baskı vardı. Bunu açıklayamazdım" dedi.

3 Sağanakta ıslanan İstanbullular şimşeklerle korktu 2 gündür İstanbul'da beklenen sağanak yağışla birlikte peş peşe şimşekler de çakmaya başladı. Şimşek haritası gözlendiğinde İstanbul üzerindeki yoğunluk dikkat çekti.

4 Sultangazi'de kaldırımlar sele dayanamadı İstanbul'da geç saatlerde başlayan sağanak yağış, Sultangazi'de su baskınlarına neden oldu

5 Trum Çin ile olan ticaret savaşında geri adım attı Trump, Çin'e karşı başlattığı yabancı yatırım sınırlamasında geri adım attı. Başkanlık yetkisi yerine kongrenin çıkaracağı düzenleme dikkate alınacak.

6 Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detaylar Külliye'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde başta OHAL olmak üzere önemli konular vardı.