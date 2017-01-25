Saadet referandum kampanyası yürütmeyecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, anayasa değişikliği sürecine ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, düşüncelerinin belli olduğunu ancak gerginlik ortamının oluşmaması için kampanya yürütmeyeceklerini söyledi.

"DÜŞÜNCEMİZ BELLİ"

Saadet Partisi Lideri, şunları söyledi; "Yeni kamplaşmalara sebep verecek noktalara gelmesini arzu etmiyorum. Bunun bir kampanyayla gerginlik ortamı oluşturmasını veya artmasını arzu etmiyoruz. Düşüncemiz belli, söyledik. Bunu da başkalarını ilzam etmek için değil, hakikaten şu anda doğru olan bir adım olduğu için söyledik." dedi.