taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.996
USD
3,8676
EURO
4,5592
ALTIN
155,96
PETR
61,4600

Saadet teyze bebek arabasıyla rızkının peşinden gidiyor

Sakarya'da yaşayan 65 yaşındaki Saadet Benli, platinli bacaklarıyla kağıt toplayarak evini geçindiriyor.

AA | 07.12.2017 - 16:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Severek evlendiği 41 yıllık hayat arkadaşını kalp krizi sonucu kaybeden 4 çocuk annesi Saadet Benli, eşinin ölümünün ardından evini geçindirmek zorunda kaldı. Ağrıları nedeniyle her iki bacağından ameliyat olan ve platin takılan Saadet teyze, kağıt toplayıcılığı işine başladı.

BEBEK ARABASIYLA KAĞIT TOPLUYOR

Bir eskiciden temin ettiği bebek arabasıyla her gün Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden sabahın ilk ışığıyla yollara düşen Benli, kimi zaman çöpleri karıştırarak, kimi zaman da dükkanlardan topladığı kağıt, plastik ve naylonları satarak Bingöl'de vatani görevini yapan oğluna harçlık gönderiyor.

Saadet teyze bebek arabasıyla rızkının peşinden gidiyor

ASKERDEKİ ÇOCUĞUNA PARA GÖNDERİYOR

"Çocuk askerde, ev kira, ne yapayım mecburum." diyen Benli, "Sabah ezanında bir çıkıyorum, neredeyse akşam ezanına kadar devam. Plastik, karton, naylon topluyorum, ne bulabilirsem, demir bulsam demir de alıyorum." ifadesini kullandı.

Saadet teyze bebek arabasıyla rızkının peşinden gidiyor

"150 LİRA VERİP BEBEK ARABASI ALAMAM Kİ"

Benli, ağrıları nedeniyle bacaklarından protez ameliyatı olduğunu anlatarak, "O yüzden bebek arabası kullanıyorum. Eskici götürüyor, ben ondan alıyorum. 150 lira verip de yenisini alamam ki. Dört gün sonra o da kırılır. Bu kırılırsa yedek alıyorum hemen. Çocuklardan umut yok, çocuklar kendini zor besliyor, onlardan bekleme bir şey." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Van'da polisten 2 bin 312 öğrenciye kışlık giysi ve bot
Van Emniyet Müdürlüğü, Edremit ve İpekyolu ilçelerindeki 2 okulda tespit edilen 2 bin 312 öğrenciye kışlık giysi ve bot yardımında bulundu.
Adana'da 'öldü' denilen bebeklerin yaşadığı iddiası
Adana Meydan Doğumevi Hastanesi’nde 1980-1990 yıllarında, doğan bazı bebeklerin ailelerine öldüğü söylenerek başka kişilere verildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
Takside doğum yaptılar
İzmir'de, sancıları tutunca aynı gün taksiyle Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'ne getirilen iki kadın, içeri alınmalarına fırsat kalmadan, bulundukları taksilerde doğum yaptı.
Silvan'da 2 terörist yakalandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde saldırı hazırlığında olan PKK'lı 2 terörist, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina’da

133
Hakan Atilla'nın ilk sorgu anına ait görüntüler

Hakan Atilla'nın ilk sorgu anına ait görüntüler

70
İsveç: Özel statüden yanayız

İsveç: Özel statüden yanayız

38
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

91
Atina'da Erdoğan ile Pavlopulos arasında Lozan diyaloğu

Atina'da Erdoğan ile Pavlopulos arasında Lozan diyaloğu

113
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

94
Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM