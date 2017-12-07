Saadet teyze bebek arabasıyla rızkının peşinden gidiyor

Severek evlendiği 41 yıllık hayat arkadaşını kalp krizi sonucu kaybeden 4 çocuk annesi Saadet Benli, eşinin ölümünün ardından evini geçindirmek zorunda kaldı. Ağrıları nedeniyle her iki bacağından ameliyat olan ve platin takılan Saadet teyze, kağıt toplayıcılığı işine başladı.

BEBEK ARABASIYLA KAĞIT TOPLUYOR

Bir eskiciden temin ettiği bebek arabasıyla her gün Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden sabahın ilk ışığıyla yollara düşen Benli, kimi zaman çöpleri karıştırarak, kimi zaman da dükkanlardan topladığı kağıt, plastik ve naylonları satarak Bingöl'de vatani görevini yapan oğluna harçlık gönderiyor.

ASKERDEKİ ÇOCUĞUNA PARA GÖNDERİYOR

"Çocuk askerde, ev kira, ne yapayım mecburum." diyen Benli, "Sabah ezanında bir çıkıyorum, neredeyse akşam ezanına kadar devam. Plastik, karton, naylon topluyorum, ne bulabilirsem, demir bulsam demir de alıyorum." ifadesini kullandı.

"150 LİRA VERİP BEBEK ARABASI ALAMAM Kİ"

Benli, ağrıları nedeniyle bacaklarından protez ameliyatı olduğunu anlatarak, "O yüzden bebek arabası kullanıyorum. Eskici götürüyor, ben ondan alıyorum. 150 lira verip de yenisini alamam ki. Dört gün sonra o da kırılır. Bu kırılırsa yedek alıyorum hemen. Çocuklardan umut yok, çocuklar kendini zor besliyor, onlardan bekleme bir şey." diye konuştu.