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Saadet'in kadınların şort giymesi hakkındaki düşüncesi

Temel Karamollaoğlu, kadınların şort giymesi hakkındaki düşüncelerini açıkladı.

19.10.2017 - 21:01
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Saadet'in kadınların şort giymesi hakkındaki düşüncesi

Habertük TV'de yayınlanan ve Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programının bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ydu.

Programda Karamollaoğlu, insanların giyinişleri konusundaki düşüncelerini de açıkladı.

"GİY  ŞORTUNU ÇIK DEMEM"

"Yaşam tarzının inanç özgürlüğünün sonuna kadar arkasındayız diyorsunuz. Size soldan da bir sempati var. Giy şortunu çık dışarı Saadet Partisi var diyebilir misiniz?" sorusuna Temel Karamollaoğlu; "Öyle demem, neden diyeyim ki? Birisi çıkmışsa ona saldırılmasına da karşı olurum. Bizim inanç yapımızda sosyal yapının, dokunun ahlaki değerler üzerine inşa edilmesine önem verilir. Bizim inancımızda bir insan bizim gibi inanmıyorsa onun hayat tarzına karışmayız. Ancak temel prensiplerde biz aile yapısının daha sağlam temeller üzerine oturmasını arzu ederiz." cevabını verdi.

Saadet Partisi'nin kadınların şort giymesi hakkındaki düşüncesi VİDEO

"ŞORT GİYMİŞ BİRİNE AHLAKSIZ DEMEK ŞU AN DOĞRU DEĞİL"

"Şort giymiş birinin ahlaksız olduğunu mu düşünürsünüz?" sorusunu ise Saadet Partisi Genel Başkanı; "Şort giymiş birinin ahlaksız olduğunu düşündüğünü söylemek şu anda doğru olmayabilir. Çünkü, o kendi ahlaki anlayışının içinde bambaşka bir dünyada yaşıyor. Ancak bizde ibadet eden bir hanımın erkeğin, namaz kılarken uyması gereken bir takım kurallar var. Biz o kuralların cemiyet yapısı için daha uygun olduğu kanaatindeyiz. Onun için bu hakkın korunması gerektiği düşüncesindeyiz. Uç noktalardaki misallerle toplumu terbiye etmeye kalkmak sıkıntıya düşürür." diye cevapladı.

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