Saadet'le ittifak CHP'ye yaradı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçim sonuçlarına göre, Saadet Partisi kendi listelerinden parlamentoya milletvekili gönderemedi.

BİRÇOK İLDE SAADET OYLARI CHP'YE YARADI

Saadet Partisi'nin oylarının birçok ilde CHP'ye yaradığı görüldü.

CHP, uzun zamandır milletvekili çıkaramadığı Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'ta, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin oylarıyla ittifak sayesinde birer milletvekili çıkardı.

ELAZIĞ'DA 40 YIL SONRA VEKİL ÇIKARDI

Öte yandan, Elazığ'da Saadet Partisi'nin aldığı yüzde 3.4'lük oy ittifak gereği yüzde 10.6 oy alan CHP'ye eklendi. Bu sayede CHP, 40 yıldan fazla milletvekili çıkaramadığı Elazığ'dan bir milletvekili çıkarmış oldu.