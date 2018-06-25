taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6361
EURO
5,4024
ALTIN
189,06
PETR
73,9500

Saadet'le ittifak CHP'ye yaradı

Saadet Partisi, CHP ile ittifaktan istediğini elde edemese de, CHP Saadet'in oyları sayesinde 11 yıldır vekil çıkaramadığı bölgeden vekil çıkardı.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 07:29..
  1. Haberler
  2. Gündem

sd

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçim sonuçlarına göre, Saadet Partisi kendi listelerinden parlamentoya milletvekili gönderemedi.

BİRÇOK İLDE SAADET OYLARI CHP'YE YARADI

Saadet Partisi'nin oylarının birçok ilde CHP'ye yaradığı görüldü.

CHP, uzun zamandır milletvekili çıkaramadığı Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'ta, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin oylarıyla ittifak sayesinde birer milletvekili çıkardı.

ELAZIĞ'DA 40 YIL SONRA VEKİL ÇIKARDI

Öte yandan, Elazığ'da Saadet Partisi'nin aldığı yüzde 3.4'lük oy ittifak gereği yüzde 10.6 oy alan CHP'ye eklendi. Bu sayede CHP, 40 yıldan fazla milletvekili çıkaramadığı Elazığ'dan bir milletvekili çıkarmış oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

333
CHP'lilere uyarı: Eve dönün

CHP'lilere uyarı: Eve dönün

92
CHP'nin seçim yenilgisi

CHP'nin seçim yenilgisi

122
Cumhurbaşkanı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Ankara'da

79
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması

84
Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

71
Erdoğan'la İnce'nin atışması caps oldu

Erdoğan'la İnce'nin atışması caps oldu

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM