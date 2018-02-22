Saakaşvili, 3 yıl boyunca Ukrayna'ya giremeyecek

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Devlet Başkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna Göçmen Servisine iltica başvurusu reddedilmişti. Kararı mahkemeye götüren Saakaşvili'nin itirazı yerinde bulunmamış, düzenlenen bir operasyonla Saakaşvili Polonya'ya sınır dışı edilmişti.
3 YIL GİRİŞ YASAĞI
Ukrayna'ya geri dönmek isteyen Saakaşvili'ye yeni bir darbe daha geldi. Ukrayna Devlet Sınır Hizmetleri, Eski Gürcistan Devlet Başkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili’nin Ukrayna’ya girişini 3 yıllığına yasakladı.
Bu kararın yasadışı olduğunu söyleyen Saakaşvili'nin avukatı Ruslan Çernolutskiy, "2021 yılına kadar giriş yasağı getirildi." dedi.