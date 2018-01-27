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Saakaşvili, ev hapsine çarptırıldı

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Ukrayna’da Temyiz Mahkemesi tarafından ceza aldı.

AA | 27.01.2018 - 09:18..
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fs

Kiev Temyiz Mahkemesi, savcılığın Saakaşvili'nin serbest bırakılması kararına itirazını görüştü. Duruşma sonunda hakim Oleg Prisyazhnyuk, Saakaşvili’nin yerel saat ile 22.00’den başlayarak sabah 07.00’ye kadar ev hapsinde kalmasına karar verildiğini açıkladı.

UTANÇ VERİCİ KARAR

Saakaşvili duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada kararı "utanç verici" olarak nitelendirerek, kısa süre sonra Devlet Başkanı'na yargı yolunun açılması için yürüyüş eylemlerini başlatacaklarını belirtti.

SAVCILIK İTİRAZ ETMİŞTİ

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, suç örgütlerine yardım ettiği iddiasıyla Ukrayna istihbarat görevlilerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Savcılık itiraz ederek kararı üst mahkemeye götürmüştü.

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