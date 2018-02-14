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Saakaşvili, gözaltı anının görüntülerini paylaştı

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili Polonya’ya gönderilmişti. Sınırdışı edilmek üzere gözaltına alındığı sırada darp edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 07:37..
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Vatandaşlığından çıkarıldığı Ukrayna'ya yasadışı yollardan giren ve dün sınır dışı edilen Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı ve Odessa'nın eski valilisi Mihail Saakaşvili, Facebook hesabından yayınladığı görüntülerle gözaltına alınırken darp edildiğini açıkladı.

Saakaşvili, gözaltı anının görüntülerini paylaştı

SAÇLARINDAN TUTARAK GÖTÜRDÜLER

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunduğu restorana gelen güvenlik güçleri tarafından karga tulumba çıkarılarak bir otomobil ile havalimanına götürülen Saakaşvili, restorandan çıkarılma anında saçlarından tutulduğu, gözleri ve ağzının yol boyunca bağlı olduğu, yüzüne vurulduğunu ateş açmakla tehdit edildiğini ifade etti.

Saakaşvili, saçından tutularak gözaltına alındığı videoyu yayınladı

POLONYA'YA GİTTİ

Varşova, Saakaşvili’nin Polonya’ya geldiğini doğruladı. Polonya’da bir kanala konuşan Saakaşvili ise Ukrayna’ya ‘yasal yollarla’ yeniden dönmek istediğini söyledi.

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