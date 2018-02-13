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Saakaşvili, Ukrayna’dan sınır dışı edildi

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili Polonya’ya gönderildi.

AA | 13.02.2018 - 06:08..
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Ukrayna Devlet Sınır Hizmetleri Sözcüsü Oleg Slobodyan, Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin Polonya’ya gönderildiğini bildirdi.

Slobodyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Sınır Muhafızlarının, yasa dışı yollardan Ukrayna'ya giriş yaptığına ve geldiği ülkeye geri dönmesi gerektiğine dair kararı Saakaşvili’ye bildirdiğini ifade etti.

"YASALARI İHLAL EDEREK GELMİŞTİ"

Slobodyan, “Mahkeme kararına göre bu kişi Ukrayna topraklarında yasa dışı olarak bulunuyordu. Yasaları ihlal ederek geldiği ülkeye (Polonya) yasalara uygun olarak geri gönderildi.” ifadelerini kullandı.

Saakaşvili, Ukrayna’dan sınır dışı edildi



Saakaşvili kısa bir süre önce düzenlenen bir operasyon ile başkent Kiev'de bulunan partisi Yeni Güçler Hareketine ait ofisin yanındaki bir restoranda güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Lviv Bölge Mahkemesi, Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldıktan sonra geçen yıl Polonya üzerinden Ukrayna’ya pasaport göstermeden taraftarlarının da desteği ile geçen Saakaşvili’nin bu eyleminin yasa dışı olduğuna karar vermişti.

Saakaşvili, Ukrayna Göçmen Servisine iltica başvurusunda bulunmuş ancak başvurusu reddedilmişti.

Kararı mahkemeye götüren Saakaşvili'nin itirazı yerinde bulunmamıştı.

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