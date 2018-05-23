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Sabah namazlarına gelmeyen müezzin görevden alındı

Muğla'da, cami imamı ve müezzinin sabah namazlarına gelmediğini iddia eden yaşlı adam, müezzinle kavga etti. Kavga sonrasında adamın şikayette bulunmasıyla, müezzinin görevine son verildi.

İHA | 23.05.2018 - 07:10..
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Yatağan ilçesinde, Hicret Camisi cemaatinden 71 yaşındaki Yaşar Kale, cami imamı ve müezzininin sabah namazlarına gelmediğini iddia ederek, bu durumu müftülüğe ve kaymakamlığa bildireceğini müezzin Mehmet Ali K.’ye (32) söyledi. Bunun üzerine ikili cami önünde tartışmaya başladı.

KORKUP MARKETE SIĞINDI

Müezzinin üzerine yürümesi nedeniyle korkan yaşlı adam, caminin yakınındaki bir markete sığındı. Vatandaşın peşinden markete gelen müezzin ise yaşlı adamı iteleyerek durumu anlatmaya çalıştı.

Tartışmanın giderek alevlenmesiyle yaşlı adam müezzinine vururken, müezzin de Kale’nin başına ve vücudunun çeşitli bölgelerine yumruklarıyla vurdu.

Sabah namazlarına gelmeyen müezzin görevden alındı VİDEO

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Market işletmecisinin kavgayı ayırmasıyla olay yerinden uzaklaşan yaşlı adam, durumu polise bildirdi.

Müezzinden kaçarak caminin yakınındaki bir markete sığınan yaşlı adamın darp edilme görüntüleri, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

GÖREVDEN ALINDI

Polisin yanı sıra Yatağan Müftülüğü tarafından da müezzin hakkında soruşturma açılırken, müezzinin görevinden alındığı öğrenildi.

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