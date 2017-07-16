Sabah namazına kadar 'Demokrasi Nöbeti' tuttular

Cumhuriyet Meydanı'nda 'Demokrasi nöbeti' tutan protokol üyeleri ve binlerce kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin bahçesinde yaptığı konuşmasını canlı kurulan dev ekranlardan izledi. Erdoğan'ın konuşması ardından sabah namazına kadar 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu.

DULARLA NÖBET TUTULDU

'Demokrasi Nöbetine' katılanlar daha sonra Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başta olmak üzere protokol üyeleri ile birlikte Hatuniye Camii'nde sabah namazına geçti. Sabah namazına Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kemal Çelebi, AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, daire müdürleri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı. Sabah namazı öncesi '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri' için mevlit okutuldu. Duaların ardından katılanlar sabah namazını kıldı. Namaz kılınmasının ardından Şehzadeler Belediyesi tarafından vatandaşlara simit, poğaça, ayran ve limonata ikram edildi.

Demokrasi Nöbeti, bugün de tüm illerde olduğu gibi saat 21.00'den yeni günün ilk dakikasına kadar devam edecek.





















