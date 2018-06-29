Sabahattin Ali için kaldığı cezaevinde müze yapılacak

Hapishane olarak kullanılan, daha sonra müzeye çevrilen Sinop Tarihi Cezaevi, pek çok ünlü edebiyatçının cezasını doldurduğu yer olarak biliniyor. Sinop Cezaevi'nde yatan ünlü isimlerden biri de "Dışarıda deli dalgalar, gelir duvarları yalar, seni bu sesler oyalar, aldırma gönül aldırma" dizelerini, soğuk parmaklıklar arkasında kaleme alan şair ve yazar Sabahattin Ali.

Bu dizeleri Sinop Cezaevi'nde yazan Sabahattin Ali için tarihi yapı içinde bir müze oluşturulacak.

KADIN MÜZESİ YAPILACAK

Hapishane olarak kullanıldığı dönemde, Anadolu'nun Alkatrazı olarak adlandırılan, tarihin izlerini taşımayı sürdüren yapı, Türkiye'de dark turizminin (daha önce felaketlerin ya da ürkütücü olayların yaşandığı yerlere yapılan seyahatler) önemli noktalarından biri olarak gösteriliyor.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde, Sabahattin Ali Müzesi'nin yanı sıra Antik dönem ile Selçuklu ve Osmanlı dönemi kadınlarını anlatan Kadın Müzesi oluşturulacak.

YAZARIN EŞYALARI SERGİLENECEK

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, "UNESCO'nun belirlediği kriterlere göre onlarla ortak bir çalışma yaparak proje ayağını tamamladık. Yaklaşık 3 milyon avro gibi bir harcama da yaptık. Şimdi 2019 yılının ilk çeyreğinde, restorasyon çalışmalarına başlıyoruz. Hazine Müsteşarlığı, takvimi böyle belirledi. Restorasyon sonrası cezaevi içinde yeni müzeler olacak. Mesela Sabahattin Ali müzesi olacak. Bu müzede şu an Sabahattin Ali'nin koğuşunda yer alan sazı, yatağı ve kullandığı diğer eşyalar sergilenecek. Ayrıca kendisinin yazdığı şiirler, fotoğraflar yer alacak. Bir de heykelini yapma çalışmamız olacak." dedi.

( Sabahattin Ali)