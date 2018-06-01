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Sabahattin Ali’nin üç romanı bir arada

Yapı Kredi Yayınları, Sabahattin Ali’nin en bilinen ve okunan üç romanı, “Kuyucaklı Yusuf”, “İçimizdeki Şeytan” ve “Kürk Mantolu Madonna”yı bir kitapta topladı.

Özel Haber | 01.06.2018 - 13:42..
  1. Haberler
  2. Kitap

Sabahattin Ali

Eskilerin değeri her zaman baki. Tabii zamana da uyuyor her şey. Kitap konusunda yeni trendlerden biri de değerli eserleri bir kitapta toplamak. Yapı kredi Yayınları da Sabahattin Ali’nin 3 romanını okurla buluşturmaya karar vermiş; çok da iyi yapmış…

Sabahattin Ali’nin üç romanı bir arada

(Sabahattin Ali)

SABAHATTİN ALİ ÜÇ ROMAN

Sabahattin Ali, edebiyatçının “gerçekçi olma mücadelesi vermesi” gerektiğini savunan bir yazar ve ona göre edebiyatın amacı, “insanlarda daha iyiye, daha güzele yükselmek arzusunu uyandırmak”.

Savunduğu görüş doğrultusunda yazdığı eserleri de haliyle Türk Edebiyatı’nın ilerleyişinde yeni bir yol açtı ve bu yolu anlamlandırdı, Ali. Onun dili her zaman yaşadıklarının tedirginliğini yansıtsa da samimiydi…

Sabahattin Ali Üç Roman’da bir araya gelen “Kuyucaklı Yusuf”, “İçimizdeki Şeytan” ve “Kürk Mantolu Madonna” ise, yazarın en özel eserlerinden. Kuyucaklı Yusuf’ta bir Anadolu kasabasının gelişen, değişen ekonomik ve toplumsal değerlerle biçimlenen yeni yaşam, ruhsal yapısını ortaya koyuyor.

II. Dünya Savaşı öncesinde üniversite, kültür ve sanat çevrelerindeki siyasal ve toplumsal eğilimleri eleştirdiği İçimizdeki Şeytan ise, Ali’nin en çok ilgi gören romanı.

Kürk Mantolu Madonna da kuşkusuz popüler kültürde en çok adı geçen eserlerden biri. Bu kitap, çekingen ve içine kapanık bir genç taşralının, Almanya’da yaşadığı tutkulu aşkın hikayesini anlatır…

Sabahattin Ali’nin üç romanı bir arada

Sabahattin Ali Üç Roman

Sabahattin Ali

Yapı Kredi Yay.

S.: 572

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Damla Karakuş

[email protected]

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