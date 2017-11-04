Sabahattin Önkibar'a kitap fuarında saldırı

Sabahattin Önkibar'in bugün Kırmızı Kedi Yayınevi'nin standında yeni kitabı Asena'nın imza günü etkinliği vardı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Etkinlik sırasında Önkibar yaklaşık 10 kişi olduğu belirtilen grubun saldırısına uğradı. Olaylar sırasında yayınevi çalışanı 2 kişi de yaralandı. Saldırganlar daha sonra hızla uzaklaştı. Durum polise bildirildi. Stanta polis geldi. Önkibar ve darp sonucu yaralanan 2 kişi, saldırganlardan şikayetçi oldu.

ÖNKİBAR SALDIRI ANINI ANLATTI

Saldırıdan bir süre sonra Önkibar, imza günü etkinliğine devam etti.

Basın mensuplarına açıklama yapan Sabahattin Önkibar, saldırının organize olduğunu söyledi.

'BU KİTABI NEDEN YAZDIN' DEDİ VE SALDIRDI

Önkibar, "Genç çocuklar bunlar. Belli ki görevlendirilmişler. Son kitabım Asena'yı imzalıyordum. İçlerinden biri, 'bu kitabı niye yazdın' diye sordu. Ben de, 'gazeteciyim, objektif olarak gözlemlerimi yazdım' dedim. Derken yumruk savurdu. O sırada üç, dört kişi içeri atladı. Yayınevi çalışanı arkadaşlar müdahale ettiler. Yumruklaşmalar oldu. İki arkadaşımız yaralandı. Buz tedavisi uyguladım. Polis biraz önce gelip ifade aldı. Saldırganlardan şikayetçi olduk" dedi.

OBJEKTİF KİTAP YAZIYORUM TAHAMMÜL EDEMİYORLAR

Sabahattin Önkibar, "Ben onlardan ve onları buraya gönderenlerden korkmuyorum. Burada olmaya devam edeceğim. Yansız, objektif bir kitap yazıyorum ve buna tahammül edemiyorlar. Türkiye'nin geldiği nokta budur. Türk kamuoyunu, bu noktada dikkatli olmaya ve düşünmeye davet ediyorum" diye konuştu.

İMZA ETKİNLİĞİNE KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Olayı duyan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ile TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Önkibar'ı geçmiş olsun ziyaretinde buldu.