Şaban Dişli Lahey büyükelçisi oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik olarak mutabık kalındığı üzere karşılıklı atanan Büyükelçiler bugün açıklanmıştır.

LAHEY BÜYÜKELÇİSİ ŞABAN DİŞLİ

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanımızın onayıyla Şaban Dişli Lahey Büyükelçimiz olarak atanmıştır.

Hollanda Dışişleri Bakanının Ekim ayının ilk haftasında ülkemize yapması planlanan resmi ziyaret, ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki müteakip adımı oluşturacaktır." denildi.

Geçen yıl, başkanlık sistemine geçişe ilişkin yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde Hollanda Türk siyasetçilerin kampanya çalışmaları için bu ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.