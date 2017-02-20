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Sabancı Holding'in CEO'sundan istifa kararı

Sabancı Holding'in CEO'su Zafer Kurtul kendi isteğiyle görevinden istifa etti. Kurtul'dan boşalan göreve ise Mehmet Göçmen atandı.

20.02.2017 - 17:28
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Sabancı Holding'in Kurtul'un istifasına ilişkin KAP'a açıklama yaptı.

Sabancı Holding'in açıklaması ise şöyle.

ZAFER KURTUL İSTİFA ETTİ

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 2017 tarihindeki toplantısında; Zafer KURTUL'un H.Ö. Sabancı Holding A.Ş Chief Executive Officer'lık görevinden 30 Mart 2017 tarihi itibariyle kendi isteği doğrultusunda ayrılma talebinin kabulüne; aynı tarihten geçerli olmak üzere Mehmet GÖÇMEN'in H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'ye Chief Executive Officer olarak atanmasına karar verilmiştir.

Sabancı Holding'in CEO'sundan istifa kararı

Zafer Kurtul

SABANCI HOLDİNG'İN YENİ CEO'SU: MEHMET GÖÇMEN

Sabancı Holding Chief Executive Officer'lığı görevine atanan Mehmet Göçmen, Galatasaray Lisesi ve 1981 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1983 yılında Syracuse Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Sabancı Holding'in CEO'sundan istifa kararı

Sabancı Holding'in yeni CEO'su Mehmet Göçmen

1983-1995 yılları arasında Çelik Halat ve Tel Sanayi'de, 1996-2003 yılları arasında Lafarge'da çeşitli üst düzey görevlerde bulunan ve 2003 yılında Akçansa'ya Genel Müdür olarak atanan Mehmet Göçmen, 01 Ağustos 2008 tarihinden bugüne Sabancı Holding'de İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı, Çimento Grup Başkanlığı ve Enerji Grup Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur."

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