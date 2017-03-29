Sabancı suikastı davasında müebbet hapis istemi

Sabancı suikastı davasında 20 yıl sonra yakalanan tutuklu sanık İsmail Akkol’un yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

MÜEBBET HAPSİNİ TALEP ETTİ

Savcı, Akkol'un ''Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisini iskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.