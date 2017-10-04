Sabiha Gökçen 20 milyonun üzerinde yolcu ağırladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, ağustos ayında 3 milyon 60 bin 574 yolcuya ev sahipliği yaptı.

20 MİLYON YOLCU

Bu yılın ocak-ağustos döneminde ise toplam yolcu sayısı 20 milyon 496 bin 800 olarak tespit edildi. Söz konusu dönemde yolcu artış oranı geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 3 artarken, sadece ağustos ayındaki yolcu artışı da yine yüzde 3 olarak gerçekleşti.

YOĞUN VE BAŞARILI BİR DÖNEM GEÇİRİLDİ

Havalimanı, geçen yılın ağustos ayında 2 milyon 964 bin 405, ilk 8 ayda ise toplam 19 milyon 810 bin 629 yolcuyu ağırlamıştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, yaz aylarında yoğun ve başarılı bir operasyon dönemi geçirdiklerini belirtti.