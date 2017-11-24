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Sabiha Gökçen Havalimanı saldırısında 1 tutuklama

2 yıl önce bir kadının ölümü ile sonuçlanan Sabiha Gökçen Uluslararası havalimanına yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişi tutuklandı.

DHA | 24.11.2017 - 16:56
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Bu yıl 28 Ekim'de Kadıköy'de trafik kontrolü sırasında bir araçta yakalanan Mehmet Şerif Karabulut sahte kimliğini kullanan PKK terör örgütü mensubu Ş. B.'nin, sorgusunda 23 Aralık 2015 tarihinde temizlik görevlisi Zehra Yamaç'ın ölümü ile sonuçlanan Sabiha Gökçen Uluslararası havalimanına yönelik saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Ş.B.'nin ifadesi üzerine Batman, Mardin ve Mersin'de çeşitli adreslere baskınlar yapıldı, biri kadın 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, yaklaşık 60 kilo cinsi belirlenemeyen patlayıcı, 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, hançer, bir adet tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi, örgütsel dökümanlar, digital materyallerin ele geçirildiği öğrenildi.

TOPLAMDA ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, Anayasal Suçları Soruşturma Bürosu savcısı gazi Mesut Erdinç Bayhan tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Ş. B., F. D. ve E. Z.'nin tutuklanmasına karar veren mahkeme, diğer iki şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

HAVAALANI SALDIRISINI PLANLAYANLAR KIRSALA KAÇMIŞ

Ş. B.'nin sorgusunda havalimanı patlamasını planlayan 3 kişinin kırsala kaçtığı yönünde bilgi verdiği, bu kişilerin isimlerinin de polis tarafından tespit edildiği öğrenildi.

HAVALİMANI SALDIRISI

23 Aralık 2015 tarihinde gece saat 02.00 sıralarında Sabiha Gökçen havalimanının uçakların park ettiği apron bölgesinde patlamalar meydana geldi. Patlamanın havan topu saldırısı nedeni ile meydana geldiği iddia edildi, ancak dönemin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun imzası ile yayınlanan açıklamada, havan topu iddiası yalanlanmıştı.

Olay sırasında bir uçakta temizlik yapan Zehra Yamaç (30) hayatını kaybetti, Canan Çelik Burgucu (33) da elinden yaralanmıştı.

Olaydan sonra açıklama yapan dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, patlamada 5 uçağın hasar gördüğünü, patlamada hava trafiğinin aksamadığını söylemişti.

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