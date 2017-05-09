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Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu sayısını arttırdı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Nisan ayında yolcu sayısını yüzde 8 arttırarak 2 buçuk milyon yolcuya ev sahipliği yaptığı açıklandı.

09.05.2017 - 12:10
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Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu sayısını arttırdı

Yılın ilk 4 ayında 9 milyon 100 bin yolcunun geçiş yaptığı Sabiha Gökçen Havalimanı için basın merkezi açıklama yaptı.

YÜZDE 8 ORANINDA ARTTI

Açıklamada, "Elde ettiği yolcu artış oranlarıyla sadece Türkiye’de değil yurt dışında da bugüne kadar birçok başarı elde eden İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2017 yılında da aynı başarısını devam ettiriyor. Geçtiğimiz Nisan ayında havalimanından toplam 2 milyon 570 bin 830 yolcu geçiş yaparken bu rakam geçen yılın Nisan ayına oranla yüzde 8 oranında artış gösterdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu sayısını arttırdı

Geçen yıl Nisan ayında bu rakam 2 milyon 379 bin 229 olarak gerçekleşmişti.2017 yılının ilk 4 ayında ise havalimanı, toplam 9 milyon 145 bin 306 misafire ev sahipliği yaptı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 9 milyon 82 bin 134 olurken, ilk 4 aylık yolcu artış oranı yüzde 1 oldu. Öte yandan bu yılın ilk 4 ayında dış hatlar yolcu sayısı 2.9 milyon olurken, iç hat yolcu sayısı ise 6milyon yüz bin olarak gerçekleşti."

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