Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 14 milyon yolcu uçtu

Yolcu sayısı artışında 2009 yılından itibaren arka arkaya Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı seçilen Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ilk açıldığı yıl olan 2001’de sadece 47 bin 377 yolcuya, 10 yıl önce 2007’de ise toplam 3 milyon 791 bin 625 yolcuya hizmet verildiği belirtildi.

YÜZDE 2'LİK ARTIŞ GÖZLENDİ

Geçtiğimiz yılın ilk ayına göre de yüzde 2’lik artış yapan ve bu yılın ilk 6 ayında 14 milyon 400 bin yolcu geçen Sabiha Gökçen Havalimanı için yeni uygulamaya konulan hizmetler için yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yolcuların yaz yoğunluğundan daha az etkilenmelerini sağlamak için geçtiğimiz günlerde yeni uygulamalar devreye girmeye başlamıştı. İç hatlar uçuşlarında fast track (hızlı geçiş) hizmetini satın alarak kullanan yolcular, bu geçişlerini artık iç hatlar giden yolcu asma katında bulunan özel geçiş noktasından yapıyorlar. Asma katta yeni hizmete geçen bu noktayı kullanan misafirler, böylece satın almış oldukları hızlı geçiş ayrıcalığından daha da avantajlı bir şekilde faydalanıyorlar. Öte yandan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binası içinde bulunan tüm check-in kontuarlarının daha etkili ve verimli şekilde kullanılmalarına olanak sağlayan sinyalizasyon uygulaması da hizmete girdi. Buna göre iç ve dış hatlarda check-in işlemini yapmak için kontuar önlerinde sırada bekleyen misafirler, kontuar üzerinde yanan yeşil ya da kırmızı ışığa göre hangi kontuarın uygun olup olmadığını görebilecek.”