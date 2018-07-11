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Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 16 milyon yolcu kullandı

2018 yılının ilk altı ayında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12 arttı.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 10:38..
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan kişi sayısı geçen seneye göre artış gösterdi. Buna göre yolcu sayısı 16.2 milyona ulaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 16 milyon yolcu kullandı

BÜYÜME RAKAMINA ULAŞTI

Bugüne kadar elde ettiği yolcu artış oranlarıyla sadece Türkiye’de değil yurtdışında da birçok başarı elde eden ve yolcu sayısı açısından Türkiye’nin en büyük 2’nci, Avrupa’nın ise 13’üncü havalimanı konumunda olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, ilk 6 ayda çift haneli büyüme rakamına ulaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 16 milyon yolcu kullandı

YOLCU SAYISI YÜZDE 12 ARTTI

Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 14.4 milyon yolcunun geçiş yaptığı Sabiha Gökçen’den bu yılın aynı döneminde 16.2 milyon yolcu geçiş yaptı. Buna göre ilk 6 ayda yolcu artışı % 12 oldu.

Bu yılın ilk 6 ayında dış hat yolcu sayısı geçen yıla göre % 13 artışla 5.2 milyon olurken, iç hat yolcu sayısı da % 12 oranında artarak yaklaşık 11 milyona ulaştı. Aynı dönemde havalimanından iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise % 7 oranında artarak, 106.631 oldu.

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