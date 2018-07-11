Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 16 milyon yolcu kullandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan kişi sayısı geçen seneye göre artış gösterdi. Buna göre yolcu sayısı 16.2 milyona ulaştı.

BÜYÜME RAKAMINA ULAŞTI

Bugüne kadar elde ettiği yolcu artış oranlarıyla sadece Türkiye’de değil yurtdışında da birçok başarı elde eden ve yolcu sayısı açısından Türkiye’nin en büyük 2’nci, Avrupa’nın ise 13’üncü havalimanı konumunda olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, ilk 6 ayda çift haneli büyüme rakamına ulaştı.

YOLCU SAYISI YÜZDE 12 ARTTI

Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 14.4 milyon yolcunun geçiş yaptığı Sabiha Gökçen’den bu yılın aynı döneminde 16.2 milyon yolcu geçiş yaptı. Buna göre ilk 6 ayda yolcu artışı % 12 oldu.

Bu yılın ilk 6 ayında dış hat yolcu sayısı geçen yıla göre % 13 artışla 5.2 milyon olurken, iç hat yolcu sayısı da % 12 oranında artarak yaklaşık 11 milyona ulaştı. Aynı dönemde havalimanından iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise % 7 oranında artarak, 106.631 oldu.