Sabiha Gökçen işgal davasında karar

Eski Hırvat General Praljak, duruşmada hiç beklenmedik bir olaya imza attı.

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Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaş olarak var

Cansu Canan'ın "Bazı hocalar 100 tane huri var diyor" sözleri üzerine Prof. Dr. Mehmet Okuyan, "Var ama arkadaşlık olarak var" dedi.