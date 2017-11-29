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Sabiha Gökçen işgal davasında karar

8 darbeciye ağırlaştırılmış müebbet, 20 darbeciye de müebbet hapis cezası verildi.

AA | 29.11.2017 - 18:08..
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Sabiha Gökçen işgal davasında karar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davasında 28 tutuklu asker hakkında karar verildi.

DARBECİLERE CEZA YAĞDI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığın ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

SANIKLARA İNDİRİM YOK

Fiilden sonraki davranış biçimleri, yargılama sürecindeki pişmanlıklarının gözlenmemesini göz önüne alan mahkeme, 8 sanığa takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

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