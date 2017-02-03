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Sabiha Gökçen-Kurtköy Metrosu 2020'de hizmete açılacak

Sabiha Gökçen-Kurtköy Metrosu 2018’de başlayacak ve proje 2020’nin ortalarında tamamlanacak.

03.02.2017 - 14:09
  1. Haberler
  2. Emlak
Sabiha Gökçen-Kurtköy Metrosu 2020'de hizmete açılacak

Kurtköy’ü Sabiha Gökçen Havaalanı üzerinden Kaynarca’daki aktarma merkezine bağlayacak metro hattının inşaatı başlıyor. 6 km uzunluğunda olacak Sabiha Gökçen-Kurtköy metro hattının tamamı yer altında olacak.

Sabiha Gökçen-Kurtköy Metrosu 2020'de hizmete açılacak

760 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

TBM’lerin açacağı tünellere inşa edilecek yeni hat, 760 milyon liraya mal olacak. 2018’de başlayacak proje 2020’nin ortalarında tamamlanacak. Sabiha Gökçen-Kurtköy metro hattı 2020’nin sonunda hizmete açılacak.

KAYNARCA'YA BAĞLANACAK

ÇED raporu tamamlanan proje için Sabiha Gökçen Havalimanı’na bağlanacak 3 istasyon inşa edilecek. Sabiha Gökçen’den metroya binen bir yolcu Teknopark, Yenişehir ve Kurtköy istasyonlarında seyahat edebilecek. Her istasyon ortalama 140 metre uzunluğunda ve 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir alan kaplayacak.

Sabiha Gökçen-Kurtköy Metrosu 2020'de hizmete açılacak

TOPLAM 60 PERSONEL ÇALIŞACAK

Yeni metro hattı aktarma merkezi haline gelecek olan Kaynarca merkez istasyonuna bağlanacak. Yani Kurtköy’den yola çıkan bir yolcu Sabiha Gökçen’i geçerek Kaynarca Aktarma Merkezinden İstanbul’un her noktasına ulaşabilecek. Projenin hazırlık ve inşaat aşamasında 230, işletme aşamasında ise iki hat için toplam 60 personel çalışacak.

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