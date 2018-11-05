Sabiha Gökçen- Tavşantepe Hattı açılış tarihi belli oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı-Tavşantepe Raylı Sistem Metro Hattı'nın açılış tarihi ile ilgili bilgi verildi.

29 EKİM 2019'DA AÇILACAK

Twitter üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre; metro hattı 29 Ekim 2019 tarihinde hizmete sunulacak.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, "Kaynarca- Kurtköy- Sabiha Gökçen hattımız, Tavşantepeden Sabiha Gökçene kadar ki kısmı Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yapılıyor. Şu anda alt yapı çalışmalarımızın çok önemli bir kısmı bitti. Sinyalizasyon ve diğer çalışmalar devam ediyor. 29 Ekim 2019 tarihi fiili olarak ve resmi olarak açılış tarihi ama biz sürecin daha hızlı bitmesi için çalışmaları devam ettiriyoruz. 2019 yılında inşallah Kadıköyden Sabiha Gökçen Havalimanına kadar kesintisiz ulaşımın sağlanacağı metro hattına hep beraber erişmiş olacağız." dedi.