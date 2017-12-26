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Sabiha Gökçen’de kaçak cep telefonu operasyonu

Polis, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kaçak cep telefonu operasyonu gerçekleştirdi.

İHA | 26.12.2017 - 15:42..
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Farklı marka ve modellerde bin 585 cep telefonunun ele geçirildiği operasyonda biri liman görevlisi olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

BİN 585 KAÇAK TELEFON ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgilere göre yurda kaçak cep telefonu sokulacağını ihbar alan polis, çalışma başlattı. Dubai-İstanbul seferini yapan uçaktaki 2 yolcunun valizlerini arayan polis, bin 585 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Telefonlara el koyan polis, V.U. ve E.M. ile havalimanındaki yer hizmetlerinde görevli apron aracı şoförü S.K. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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