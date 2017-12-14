Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı 11 ayda 28 milyona ulaştı

Geçtiğimiz Kasım ayında 2 buçuk milyon yolcu sayısına ulaşan ve bu rakamı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artıran İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2017'nin ilk 11 ayında ise toplam 28 milyon 7 yüz bin yolcuya ev sahipliği yaptı.

( Fotoğraf kaynak DHA)

OCAK- KASIM AYINDA 28 MİLYON YOLCU

Türkiye’nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Kasım ayında 2 milyon 537 bin 353 yolcuya ev sahipliği yaptı. Kasım ayındaki yolcu artışı geçen yıla göre yüzde 11 oldu. Bu yılın Ocak- Kasım döneminde ise toplam yolcu sayısı 28 milyon 735 bin 134 olarak gerçekleşti.

( Fotoğraf kaynak DHA)

Söz konusu dönemde yolcu artış oranı geçen yılın ilk 11 ayına oranla yüzde 5 arttı. Geçen yıl Kasım ayında yolcu sayısı 2 milyon 292 bin 772 olurken, ilk 11 aydaki toplam yolcu sayısı ise 27 milyon 430 bin 868 olarak gerçekleşmişti.

DIŞ HATLARDA ARTIŞ YÜZDE 8 OLDU

Öte yandan dış hat yolcu sayısı yılın ilk 11 ayında 9 buçuk milyon olurken, artış oranı yüzde 8 olarak gerçekleşti. İç hat yolcu sayısı ise yine aynı dönemde 19 milyon 2 bin olarak gerçekleşti.

( Fotoğraf kaynak DHA)

YÜZDE 3'LÜK ARTIŞ

İç hat yolcusundaki artış oranı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3 oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, geçtiğimiz 2016 yılında toplam 29.6 milyon yolcuya hizmet vermişti.

( Fotoğraf kaynak DHA)