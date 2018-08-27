Sabırla beklenen kitap: 21. Yüzyıl İçin 21 Ders

Sabırla beklenen 21. Yüzyıl İçin 21 Ders, İngiltere ve ABD ile eşzamanlı raflardaki yerini almak için artık son günlerini sayıyor. İlk kitabı Sapiens ile insanın nasıl önemsiz bir hayvandan dünyanın efendisine dönüştüğünü; ikinci kitabı Homo Deus ile çarpıcı öngörüleriyle insanlığın ölümsüzlük, mutluluk ve tanrısallık peşindeki yolculuğunu anlatmıştı. Oldukça ilgi çeken Harari, şimdi de yüzyılın elzem sorularını soruyor…

(Yuval Noah Harari)

21. YÜZYIL İÇİN 21 DERS

Harari, her biri birbirinden kışkırtıcı ve derin 21 bölüme ayırmış kitabını. Her bölümde ayrı bir soruna değinen yazar, önceki kitaplarına dayandırdığı düşünceleriyle siyasi, teknolojik, toplumsal ve varoluşsal zorluklara açıklık kazandırıyor.

- Homo sapiens yarattığı dünyayı anlamlandırma yetisine sahip mi? Gerçekliği kurmacadan ayıran belirgin bir sınır kaldı mı?

- Ufkumuzu aşan, bütünüyle insan kontrolünün dışında dönen ve tüm tanrılarla ideolojilere gölge düşüren bir dünyada sağlam bir etik zemin bulmak mümkün mü?

- Dünyayı anlayamıyorsak doğruyla yanlışı, haklıyla haksızı nasıl ayırt edeceğiz?

- Büyük Veri bizi sürekli izlerken, seçme özgürlüğümüzü nasıl geri kazanabiliriz?

- Eşitsizlik ve iklim değişikliğinin açtığı dertlere milliyetçilik deva olabilir mi?

Bu soruların ve daha fazlasının cevabına işte bu kitapla ulaşacağız…

21. Yüzyıl İçin 21 Ders

Yuval Noah Harari

Çev.: Selin Siral

Kolektif Yay.

S.: 336

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Damla Karakuş

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