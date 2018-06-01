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Sabuncabeli Tüneli bayramda hizmete sunulacak

İzmir ile Manisa'yı 15 dakikada birbirine bağlayacak Sabuncabeli Tüneli için çalışmalar hızlandı.

AA | 01.06.2018 - 09:16..
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Sabuncabeli Tüneli bayramda hizmete sunulacak

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde "korkunç Sabuncubeli" ifadeleriyle tasvir ettiği İzmir ile Manisa arasındaki zorlu geçitte çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İZMİR VE MANİSA ARASI 15 DAKİKAYA İNECEK

Yetkililer; iki kent arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirecek tünelleri Ramazan Bayramı öncesi hizmete sokmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Sabuncabeli Tüneli bayramda hizmete sunulacak

BAYRAMA YETİŞTİRME ÇABASI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, yapım çalışmalarına yap-işlet-devret modeliyle Eylül 2011'de başlanan, 1 Temmuz 2018'den itibaren ise kamu olanaklarıyla devam eden projede 4 bin 70 metre uzunluğundaki iki tünel ve 2 bin 530 metrelik bağlantı yolları tamamlandı. Sabuncubeli geçidinde yüzde 9,5 olan eğim, tüneller sayesinde yüzde 1,5'e düşürüldü, 14 viraj ortadan kaldırıldı.

Sabuncabeli Tüneli bayramda hizmete sunulacak

40 BİN ARAÇ KULLANACAK

Tüneller, günde ortalama 40 bin aracın kullandığı İzmir - Manisa yolunda hem güvenlik hem hız hem de yakıt tasarrufu sağlayacak.

Son olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla 9 Eylül'de iki ucu birleştirilen tünellerin mevcut İzmir-Manisa karayoluna bağlanması, çevre düzenlemesi ve diğer üstyapı işlemlerinin tamamlanması sonrası, güzergahta Ramazan Bayramı dolayısıyla oluşacak trafik yoğunluğu da göz önünde bulundurularak bayram öncesi hizmete sunulması hedefleniyor.

Sabuncabeli Tüneli bayramda hizmete sunulacak

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