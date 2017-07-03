Sabunçayı Şelalesi'nde yüzme keyfi

Amanos Dağları'ndan doğan Sabunçayı'nın yaklaşık 15 metre yükseklikten düşmesiyle oluşan Sabunçayı Şelalesi, gerek doğal güzellikleri içinde barındırması gerekse soğuk suları ile hem doğa severlerin hem de sıcaktan bunalanların tercihi haline geldi.

ÇEVRE İLLERDEN ZİYARETÇİ GELİYOR

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve Düziçi Belediyesince yürüyüş ve seyir alanı yapılan şelaleye Osmaniye'nin yanı sıra Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi çevre illerden ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Sabunçayı Şelalesi FOTO GALERİ

Özellikle çocuk ve gençler, çay üzerinde oluşan küçük göletlerde yüzerek serinlerken, ziyaretçiler de şelalede bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

"ÇOK GÜZEL BİR YER"

Şelaleye sık sık geldiklerini belirten Ahmet Akıcı, "Ben ve ailem Gaziantep'ten geliyoruz. Geçmiş senelerde de buraya sık sık geliyorduk. Burası çok güzel bir yer. Hem serin hem manzarası güzel." dedi.

Sabunçayı Şelalesi, 2012'de gösterime giren James Bond serilerinden "Skyfall" filminde de yer almıştı.