Başbakan Binali Yıldırım, İzmir-Manisa yolunu birbirine bağlayan Sabuncubeli Tünelleri ve Bağlantı Yolları'nın açılış töreni öncesi Manisa tarafından tünele girdi, tünelde makam aracını kendisi kullandı.

"DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN..."

Yıldırım, törendeki konuşmasına "Duyduk duymadık demeyin, Sabuncubeli Tünellerini açıyoruz, bir hayal daha gerçeğe döndü. Bu büyük eseri bölgeye kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." sözleriyle başladı.

Törenle beş ayrı projenin daha açılışını gerçekleştireceklerini kaydeden Yıldırım, "Türkiye'nin aydınlık yarınlarını müjdeleyen Sabuncubeli Tüneli hayırlı, uğurlu olsun. İzmir'in, Manisa'nın güzel insanları İzmir'in milletvekili olmaktan, Meclis'te bu güzel şehri temsil etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum." dedi.

Sabuncubeli Tüneli'nden ilk geçiş ViDEO

"İZMİR'E HAYIRLI OLSUN"

İzmir'in Türkiye'nin gözbebeği olduğunu ifade eden Yıldırım, büyük bir projeyi İzmir'e kazandırdıkları için büyük mutluluk, sevinç yaşadıklarını anlattı.

Yıldırım, projenin İzmir'e, Manisa'ya hatta İstanbul'a kadar olan tüm bölgeye nefes aldıracağını, bölge insanına büyük kolaylık sağlayacağını dile getirerek, araçların daha kısa sürede ulaşım sağlayacağını, çevre kirliliğinin azalacağını, yakıt sarfiyatının da düşeceğini belirtti.