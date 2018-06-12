taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.661
USD
4,5368
EURO
5,3427
ALTIN
189,28
PETR
76,5500

Sabuncubeli Tüneli'nden ilk geçiş

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir ve Manisa illerini birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nin açılışını yaptı.

AA | 12.06.2018 - 08:19..
  1. Haberler
  2. Projeler
Sabuncubeli Tüneli'nden ilk geçiş

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir-Manisa yolunu birbirine bağlayan Sabuncubeli Tünelleri ve Bağlantı Yolları'nın açılış töreni öncesi Manisa tarafından tünele girdi, tünelde makam aracını kendisi kullandı.

"DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN..."

Yıldırım, törendeki konuşmasına "Duyduk duymadık demeyin, Sabuncubeli Tünellerini açıyoruz, bir hayal daha gerçeğe döndü. Bu büyük eseri bölgeye kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." sözleriyle başladı.

Törenle beş ayrı projenin daha açılışını gerçekleştireceklerini kaydeden Yıldırım, "Türkiye'nin aydınlık yarınlarını müjdeleyen Sabuncubeli Tüneli hayırlı, uğurlu olsun. İzmir'in, Manisa'nın güzel insanları İzmir'in milletvekili olmaktan, Meclis'te bu güzel şehri temsil etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum." dedi.

Sabuncubeli Tüneli'nden ilk geçiş

Sabuncubeli Tüneli'nden ilk geçiş ViDEO

"İZMİR'E HAYIRLI OLSUN"

İzmir'in Türkiye'nin gözbebeği olduğunu ifade eden Yıldırım, büyük bir projeyi İzmir'e kazandırdıkları için büyük mutluluk, sevinç yaşadıklarını anlattı.

Yıldırım, projenin İzmir'e, Manisa'ya hatta İstanbul'a kadar olan tüm bölgeye nefes aldıracağını, bölge insanına büyük kolaylık sağlayacağını dile getirerek, araçların daha kısa sürede ulaşım sağlayacağını, çevre kirliliğinin azalacağını, yakıt sarfiyatının da düşeceğini belirtti.

Sabuncubeli Tüneli'nden ilk geçiş

Sabuncubeli Tüneli'nden ilk geçiş

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: CHP kıraathaneden kumarhane anlıyor

Erdoğan: CHP kıraathaneden kumarhane anlıyor

257
Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

100
İYİ Parti'de toplu istifalar

İYİ Parti'de toplu istifalar

98
Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

47
Erdoğan'dan ABD'ye S-400 yanıtı

Erdoğan'dan ABD'ye S-400 yanıtı

29
ABD merkezli askeri dergiden S-500'e övgüler

ABD merkezli askeri dergiden S-500'e övgüler

27
Eşini öldürüp intihara kalkıştı

Eşini öldürüp intihara kalkıştı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM